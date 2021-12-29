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У посольстві США закликали членів комісії з обрання голови САП повернутися до роботи

"Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати довірену вам роботу".

У посольстві США закликали членів комісії з обрання голови САП повернутися до роботи
Фото: Прямий

Сполучені Шатати Америки закликають членів комісії щодо обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повернутися до роботи.

Про це повідомила пресслужба посольства в Twitter.

"США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури та прийняти правильне рішення для українського народу, затвердивши свій власний вибір САП. Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати довірену вам роботу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,конкурс на посаду голови САП де-факто уже закінчився, найбільше балів на ньому набрав детектив НАБУ Олександр Клименко. Однак, на засіданні 21 грудня члени комісії відмовилися проголосувати за визначення переможця відбору та скерування його генпрокурору для призначення.

Голова конкурсної комісії Катерина Коваль пояснила відмову затвердити результати відбору процедурним моментом - відсутністю інформації про спецперевірку кандидатів. Тому члени комісії мають зібратися ще раз, щоб формально затвердити результати конкурсу.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року. Його призначення чекають й інші міжнародні партнери України.

Посли країн "Великої сімки" заявили, що розчаровані затримкою з призначенням глави САП.

Посада голови САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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