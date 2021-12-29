Пандемія ковіду, 30-річчя незалежності та вакцинація, – українці назвали головні події року

4,5% опитаних вважають, що таких подій взагалі не було.

Згідно з опитуваннями, головною подією минулого, 2020-го, року українці назвали епідемію коронавірусу. Цього ж року зі значно меншим результатом на цей титул "претендують" три події: пандемія ковіду (6,5%), 30-річчя Незалежності (6,3%) та вакцинацію від коронавірусу (5,9%).

Про це свідчать результати дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Зауважимо, що цього року опитані самі мали дати відповідь на відкрите запитання, тоді як у 2020-му вони обирали із запропонованого списку подій.

Відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова як подію року згадали 4,4% опитаних. Для 3,8% подією року став "вагнергейт", а 3,7% вважають, що це – "Закон про землю".

Загрозу вторгнення Росії визначили як подію року в Україні 3% опитаних, ще 2,8% назвали такою подією війну. У 2020 році, обираючи із запропонованого списку подій, війну на Донбасі відзначили як подію року 12,2% опитаних.

До переліку подій, які згадали понад 1% респондентів, увійшли: саміт "Кримська платформа" (1,7%), перемовини Байдена і Зеленського (1,7%), 1 тис. грн за вакцинацію (1,4%), "Велике будівництво" (1,4%), пресконференція Зеленського (1,3%), "закон про олігархів" (1,3%), відставка голови МВС Арсена Авакова (1%), будівництво доріг (1%).

При цьому 4,5% опитаних вважають, що таких подій взагалі не було, 25,8% – не змогли відповісти на відкрите запитання, а 6,8% – відмовилися відповідати взагалі.

Серед світових подій "Подією року" опитані назвали: пандемію коронавірусу (12,1%), обрання нового канцлера Німеччини (6,6%), виведення військ США з Афганістану (6,5%), перемовини Путіна та Байдена (5,6%), вибори в США (4,8%), вакцинацію від коронавірусу (4,5%), ситуацію з біженцями на кордоні Білорусії та Польщі (2,5%), події в Білорусі (1,9%), загрозу вторгнення Росії (1,6%), перемовини Байдена та Зеленського (1,2%), війну (1,1%).

26% опитаних не змогли відповісти на це запитання, 2,4% зазначили, що таких подій не було, а 6,8% – відмовилися відповідати на це запитання.