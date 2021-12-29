Кабмін втретє відтермінував дію постанови про зарплату вчителів у чотири прожиткові мінімуми

Кабінет міністрів відклав реалізацію постанови №822 від 10 липня 2019 року про підвищення зарплат вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів.

Про це повідомляється в постанові №1391, яку уряд ухвалив на позачерговому засіданні в вівторок, 28 грудня.

Уряд Володимира Гройсмана незадовго до своєї відставки вирішив провести реформу оплати праці в освіті з метою вивести мінімальний посадовий оклад на чотири прожиткові мінімуми, передбачені законодавством. Наступні уряди це рішення призупинили, тому що воно вимагало дуже великих видатків з державного бюджету.

Тепер дія постанови №822 призупинена на весь 2022 рік. При цьому з 2023 року посадовий оклад педагогічних працівників повинен становити не менше трьох мінімальних заробітних плат з відповідною диференціацією за посадами педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Станом на грудень 2021 року найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника, що відповідає 9 тарифному розряду, становить 5505 гривень (трохи більше двох прожиткових мінімумів), що на тисячу гривень менше від мінімальної заробітної плати.

Цією ж постановою №1391 уряд підвищив посадові оклади за роботу в певних типах закладів та установ освіти, таких як спеціалізовані школи, профтехучилища, інтернати тощо. Розмір підвищення становитиме від 5% до 30%.

Підвищення за педагогічні та інші звання становитиме від 10% до 20%, за знання та використання в роботі іноземної мови - від 5% до 10%.

Крім того, уряд встановив нову розширену сітку доплат за окремі види педагогічної діяльності, у зв'язку з чим стара постанова "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності" від 2004 року втрачає чинність.

При цьому розмір основних доплат не міняється: за класне керівництво у 1-4 класах - 20%, у 5-11 класах - 25%, за перевірку навчальних робіт у 1-4 класах становитиме 15%, у 5-11 класах - 10-20% залежно від предмету, за завідування навчальними кабінетами - 10-15%.

Нагадаємо, що з 1 грудня посадові оклади в закладах середньої освіти підвищили на 8,4%. До окладу додаються надбавки й доплати, і так вираховується заробітна плата кожного педагога.

В меморандумі з МВФ уряд зобов'язався підняти зарплату вчителям ще на 8% у 2022 році.