Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Нардеп "Слуги народу" придбав телевізійний канал
Нардеп "Слуги народу" придбав телевізійний канал
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Netflix відповів Ткаченкові на обурення щодо героїні-українки в серіалі "Емілі в Парижі"
Netflix відповів Ткаченкові на обурення щодо героїні-українки в серіалі "Емілі в Парижі"
На "Антонові" представили перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
На "Антонові" представили перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові
Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові
У Києві демонтували "цар-МАФ" площею більше 500 квадратних метрів
У Києві демонтували "цар-МАФ" площею більше 500 квадратних метрів
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Кабмін втретє відтермінував дію постанови про зарплату вчителів у чотири прожиткові мінімуми

Держава не має грошей, щоб виконати вимоги законодавства.

Кабмін втретє відтермінував дію постанови про зарплату вчителів у чотири прожиткові мінімуми
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів відклав реалізацію постанови №822 від 10 липня 2019 року про підвищення зарплат вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів.

Про це повідомляється в постанові №1391, яку уряд ухвалив на позачерговому засіданні в вівторок, 28 грудня.

Уряд Володимира Гройсмана незадовго до своєї відставки вирішив провести реформу оплати праці в освіті з метою вивести мінімальний посадовий оклад на чотири прожиткові мінімуми, передбачені законодавством. Наступні уряди це рішення призупинили, тому що воно вимагало дуже великих видатків з державного бюджету.

Тепер дія постанови №822 призупинена на весь 2022 рік. При цьому з 2023 року посадовий оклад педагогічних працівників повинен становити не менше трьох мінімальних заробітних плат з відповідною диференціацією за посадами педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Станом на грудень 2021 року найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника, що відповідає 9 тарифному розряду, становить 5505 гривень (трохи більше двох прожиткових мінімумів), що на тисячу гривень менше від мінімальної заробітної плати.

Цією ж постановою №1391 уряд підвищив посадові оклади за роботу в певних типах закладів та установ освіти, таких як спеціалізовані школи, профтехучилища, інтернати тощо. Розмір підвищення становитиме від 5% до 30%.

Підвищення за педагогічні та інші звання становитиме від 10% до 20%, за знання та використання в роботі іноземної мови - від 5% до 10%.

Крім того, уряд встановив нову розширену сітку доплат за окремі види педагогічної діяльності, у зв'язку з чим стара постанова "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності" від 2004 року втрачає чинність.

При цьому розмір основних доплат не міняється: за класне керівництво у 1-4 класах - 20%, у 5-11 класах - 25%, за перевірку навчальних робіт у 1-4 класах становитиме 15%, у 5-11 класах - 10-20% залежно від предмету, за завідування навчальними кабінетами - 10-15%.

Нагадаємо, що з 1 грудня посадові оклади в закладах середньої освіти підвищили на 8,4%. До окладу додаються надбавки й доплати, і так вираховується заробітна плата кожного педагога.

В меморандумі з МВФ уряд зобов'язався підняти зарплату вчителям ще на 8% у 2022 році.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також