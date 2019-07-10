Кабмин объявил о планах повысить зарплаты педработникам

Кабинет министров решил провести реформу оплаты труда в образовании, которая позволит существенно повысить зарплаты. Новую систему оплаты на заседании правительства представила министр образования Лилия Гриневич.

Цель реформы - вывести минимальный должностной оклад на четыре прожиточных минимума, предусмотренные законодательством.

"Сейчас у нас минимальный должностной оклад среди работников образования получают, например, ассистенты учителя. В этом году он составляет 1,73 от прожиточного минимума. Наш план ежегодно, по правилам новой системы оплаты труда работников образования, на 2020 год - минимальный оклад 2,5 минимума, 2021 - 3 минимума, 2022 - 3,5 и с января 2023 - 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц", - сказала Гриневич.

По ее словам, новая система предусматривает отказ от тарифной сетки и разделение всех работников образования три больших группы: педработники (внутри есть семь подгрупп), научно-педагогические работники (внутри пять подгрупп) и научные работники (четыре подгруппы).

Дальше она анонсировала рост зарплат на конкретных примерах

"Есть конкретный молодой воспитатель детсада. Он сегодня, кроме оклада, может получить надбавку за престижность, ее платят органы местного самоуправления, она колеблется от 5 до 30%. Как правило, у большинства - это 10% за престижность. Наша идея - не надбавка, зависящая от воли местного самоуправления, а дать больший должностной оклад. Сейчас этот молодой воспитатель детсада получает в месяц минимальную зарплату 4173 гривны. В 2023 году дошкольник будет получать оклад без надбавки 6369 гривен. Это рост больше чем на 52,5%. А если считать среднегодовую месячную зарплату, когда добавляем оздоровление и вознаграждение за работу, это будет рост 55% и средняя оплата 7427 гривен", - сказала Гриневич.

Опытный воспитатель детсада со стажем 21 год с надбавками за выслугу лет (30%) и престижность (10%) сегодня получает 6509 гривен. В результате реформы уже в 2020 году, по словам министра, такой воспитатель получит 9100 гривен.

Молодой учитель с надбавками за престижность (10%) и проверку тетрадей (20%) получает 5410 гривен. В 2020 году он должен получать уже 7643 гривны, на 41% больше, чем сейчас, а со всеми годовыми вознаграждениями - 8701 гривну.

Опытный учитель с надбавками за стаж (30%), престижность (10%), проверку тетрадей (20%) получает примерно 8182 гривны. По новой системе учитель высшей категории будет получать уже 10500 гривен, рост - на 28%.

Молодой мастер производственного обучения с надбавками за престижность (10%) и заведование мастерской (10%) получает 4540 гривен. С 2020 года зарплата должна увеличиться до 7700 гривен, рост на 69,6%.

Опытный мастер с надбавками получает 6974 гривны, а будет - 9800 гривен, рост на 40%.

Зарплаты педагогических работников высшего образования и науки должны увеличиться на 10-60%.

Предложенная реформа также касается увеличения отпуска воспитателей дошкольных учреждений до 56 календарных дней.

Раньше Гриневич говорила, что на повышение зарплат необходимо будет 25 млрд гривен в 2019 году.