Охранник одесского ночного клуба "Гранат", расположенного на Екатерининской улице, убил посетителя.

Произошедшее зафиксировали камеры наблюдения.

На нем видно, как двух мужчин выводят на улицу, в то время как к одному из них сзади подбегает сотрудник ЧОП и бьет его в голову, в результате чего тот падает на землю. Другой охранник после этого ударил локтем в челюсть другого мужчину, от чего тот тоже упал, потеряв сознание.

Впоследствии он скончался в больнице, пишет "Думская".

Издание пишет, что инцидент случился около 3 часов ночи 8 июля.

"Охранники на входе не пустили пытавшихся зайти в заведение двоих мужчин, объяснив это тем, что гости были нетрезвы. Гости начали возмущаться, однако охрана клуба «Гранат» из агентства «Самсон» решила прибегнуть к силе, несмотря на то, что желавшие войти парни не распускали руки и лишь возмущались", - рассказал источник в прокуратуре.

Пострадавший одессит 1982 года рождения умер вечером 8 июля, не приходя в сознание.

Охранника 1995 года рождения, который нанес удар, задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ему инкриминируют ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное телесное повреждение, приведшее к смерти.