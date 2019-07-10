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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Охранник ночного клуба в Одессе во время драки убил посетителя

Произошедшее попало на камеры наблюдения.

Охранник одесского ночного клуба "Гранат", расположенного на Екатерининской улице, убил посетителя.

Произошедшее зафиксировали камеры наблюдения.

На нем видно, как двух мужчин выводят на улицу, в то время как к одному из них сзади подбегает сотрудник ЧОП и бьет его в голову, в результате чего тот падает на землю. Другой охранник после этого ударил локтем в челюсть другого мужчину, от чего тот тоже упал, потеряв сознание.

Впоследствии он скончался в больнице, пишет "Думская".

Издание пишет, что инцидент случился около 3 часов ночи 8 июля.

"Охранники на входе не пустили пытавшихся зайти в заведение двоих мужчин, объяснив это тем, что гости были нетрезвы. Гости начали возмущаться, однако охрана клуба «Гранат» из агентства «Самсон» решила прибегнуть к силе, несмотря на то, что желавшие войти парни не распускали руки и лишь возмущались", - рассказал источник в прокуратуре.

Пострадавший одессит 1982 года рождения умер вечером 8 июля, не приходя в сознание.

Охранника 1995 года рождения, который нанес удар, задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ему инкриминируют ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное телесное повреждение, приведшее к смерти.

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