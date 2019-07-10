За сутки девять военных получили ранения и боевые травмы на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 11 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В результате обстрелов пятеро военнослужащих получили ранения и четверо - боевые травмиы.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", -говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил: четыре раза вблизи Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Ломакиного – из артиллерийской системы калибра 122 мм; дважды неподалеку Водяного - из артиллерийских систем калибра 122 мм и автоматических гранатометов; два раза окраину Новомихайловки - из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия; дважды в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов; вблизи Новотроицкого - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; пять раз возле Красногоровки - из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку от Пищевика - из автоматического гранатомета; окраину Чермалыка - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Также под обстрелами оказались населенные пункты Новолуганское, Шумы, Новгородское.

С начала текущих суток боевики пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Напомним, в понедельник, 8 июля, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня.