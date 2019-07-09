Было проведено несколько задержаний и более 10 обысков.

Суд арестовал 5 иностранцев и 4 граждан Украины за попытку контрабанды 400 килограмм кокаина. Об этом говорится в сюжете программы "Полицейский резонанс" на телеканале Эспрессо.

В сюжете говорится о подробностях работы украинских полицейских, которые отслеживали деятельность международной группы наркоторговцев и подготовили спецоперации по их задержанию.

"Проведено несколько задержаний и более 10 обысков. В результате изъято 400 килограммов кокаина на общую сумму около 60 миллионов долларов США", - говорит глава Нацполиции Сергей Князев.