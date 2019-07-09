Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
У Зеленского решили пересмотреть мораторий на экспорт леса из-за его неэффективности
У Зеленского решили пересмотреть мораторий на экспорт леса из-за его неэффективности
Чемпионка UFC жестким нокаутом защитила титул
Чемпионка UFC жестким нокаутом защитила титул
Премьер без галстука
Премьер без галстука
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Посол Дмитро Кулеба: "500 років Європа керувала світом, а тепер ЄС не здатен вирішити жодної зовнішньої проблеми"
Посол Дмитро Кулеба: "500 років Європа керувала світом, а тепер ЄС не здатен вирішити жодної зовнішньої проблеми"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Суд арестовал пятерых иностранцев и четверых украинцев за попытку контрабанды 400 кг кокаина

Было проведено несколько задержаний и более 10 обысков.

Суд арестовал 5 иностранцев и 4 граждан Украины за попытку контрабанды 400 килограмм кокаина. Об этом говорится в сюжете программы "Полицейский резонанс" на телеканале Эспрессо.

В сюжете говорится о подробностях работы украинских полицейских, которые отслеживали деятельность международной группы наркоторговцев и подготовили спецоперации по их задержанию.

"Проведено несколько задержаний и более 10 обысков. В результате изъято 400 килограммов кокаина на общую сумму около 60 миллионов долларов США", - говорит глава Нацполиции Сергей Князев.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также