В самолете, сопровождавшем президента Бразилии на саммит G20, нашли 39 кг кокаина

На борту резервногто самолета президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили 39 кг кокаина. По подозрению в перевозке наркотика задержан сержант Военно-воздушных сил страны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Минобороны Бразилии.

Задержание состоялось в Испании, где самолет приземлился для дозаправки по пути на саммит G20.

Отмечается, что 38-летний офицер Маноэль Силва Родригес был задержан 25 июня в аэропорту Севильи во время промежуточной посадки резервного самолета, сопровождавшего президента Бразилии на саммит G20.

Болсонару летел в отдельном самолете, который остановился для дозаправки в Лиссабоне. Он заявил, что не имеет к этому инциденту никакого отношения.

"Я потребовал немедленного и сурового наказания для лица, ответственного за наркотическое вещество, обнаруженное в военном самолете", - написал Болсонару в своем Twitter.

Напомним, в декабре 2016 года в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с 389 кг кокаина.