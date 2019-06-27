В Конгрессе США одобрили санкции против "Северного потока-2"

Законопроект имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным Президентом США уже в августе.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который введет целевые санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2".

Об этом сообщает Укринформ.

"Владимир Путин нам не друг. Он враг. Путин продолжает использовать энергетику и поставки газа как оружие против Европы. И нет худшего примера этой тактики, чем газопровод "Северный поток-2", который позволит России, если она захочет, взять Европу в заложники", - пояснил конгрессмен Майкл Маккоул, представляя законопроект.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев поблагодарил авторов законопроекта и конгрессменов, которые поддержали "важное для международной энергетической безопасности решение".

По его словам, решение комитета значительно повышает шансы принятия проекта закона о санкциях против РФ самой Палатой представителей.

"Учитывая единогласную поддержку инициативы, ожидаем, что в июле законопроект одобрит Палата представителей. Учитывая, что за принятие документа выступают представители как Республиканской, так и Демократической партий, он имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным Президентом США уже в августе", - написал Коболев в фейсбуке.

Он также отметил, что от санкций США пострадают политические газопроводные проекты Кремля, в частности, Nord Stream - 2.

Конгресс США обнародовал законопроект о санкциях против "Северного потока 2" 1 июня.

Как сообщалось, санкции предлагается вводить против компаний, которые на тех или иных условиях предоставляют свои суда для прокладки нефтепровода на глубине от 100 футов ниже уровня моря. Также ограничения могут распространяться на страховщиков таких судов.

Согласно законопроекту, президент США может ввести в отношении нарушителя пять и более видов санкций.

Документ предполагает, среди прочего, отказ в выдаче визы директорам и акционерам с контрольным пакетом акций в компаниях из санкционного списка, запрет на проведение платежей и сделок с недвижимостью в юрисдикции США, а также на инвестиции в капитал. Кроме того, может вводиться запрет на экспорт товаров и технологий в адрес компании, попавшей под санкции.

Участникам строительства "Северного потока 2" также грозит запрет на заключение контрактов с правительством США для поставок товаров и услуг.

Финансовым институтам США могут запрещать выдачу кредитов на общую сумму более $10 млн в течение 12 месяцев.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.