Суд в Великобритании обязал 20-летнюю женщину с ограниченными возможностями сделать аборт на 22-й неделе (обновлено)

Вестминстерский суд в Великобритании обязал молодую мать – 20-летнюю женщину с ограниченными возможностями – прервать беременность на 22-й неделе, передает Радио Ватикана.

На официальном портале Епископской конференции Англии и Уэльса ситуацию вспомогательный епископ Вестминстера Джон Шерингтон заявил, что "это печальное и болезненное решение".

Шеррингтон сообщил, что желание матери оставить ребенка "поддерживается ее социальным ассистентом и юристами". Он подчеркивает, что "заставлять женщину совершить аборт против ее воли и против воли ее семьи – это нарушение прав матери, не говоря уже о праве нерожденного ребенка на жизнь в семье, которая заботится о нем".

Кроме того, данный случай, "по которому имеется не вся информация, вызывает серьезные вопросы о значении самого понятия "благополучие", когда пациенту не хватает психических способностей и он – против собственной воли – зависим от решения суда", добавил иерарх.

Обновление. По данным The New York Times, решение суда об обязательном аборте было принято еще на прошлой неделе и вызвало бурную реакцию не только в религиозной среде, но и в обществе. Мать беременной женщины подала апелляцию на решение о принудительном аборте, и в понедельник, 24 июня, суд уже вынес решение в пользу сохранения беременности.

Кроме того, суд постановил провести полицейское расследование относительно обстоятельств, при которых возникла беременность. Женщина, о которой идет речь, имеет уровень развития ребенка в возрасте 6-9 лет, она находится под опекой Национальной службы здравоохранения, с ней постоянно находится ее мать и социальный работник.

Ожидается, что опеку над новорожденным ребенком возьмет его бабушка.

Ранее Папа Римский Франциск осудил аборты, сравнив их с евгеникой, которая практиковалась в нацистской Германии.