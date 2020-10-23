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Конституційний суд Польщі заборонив аборти

Судді визнали невідповідним конституції положення законодавства, яке дозволяло жінці перервати вагітність у випадку виявлення у плода невиліковної хвороби.

Конституційний суд Польщі заборонив аборти
Общенациональная акция «Черная пятница» в знак протеста против ужесточения закона об абортах, Варшава, 23 марта 2018.
Фото: EPA/UPG

Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, яке фактично забороняє проведення в країні абортів.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Судді визнали невідповідним конституції положення законодавства, яке дозволяло жінці перервати вагітність у випадку виявлення у плода важкого та незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю. Цим положенням аргументували приблизно 98% абортів, які легально провели в країні минулого року.

Активісти і правозахисники, які протестували проти посилення законодавства, заявляють, що наслідком такого рішення конституційного суду стане подальше наростання в Польщі "абортного підпілля", а жертвами нелегальних абортів можуть стати тисячі жінок.

"Рішення про те, мати дитину чи ні, потрібно приймати до появи дитини - усвідомлюючи всі наслідки цього, тобто, наприклад, враховуючи, що в майбутньому дитина може захворіти... Вбивство дітей через підозру на їхню інвалідність визнається невідповідним конституції!" - написала у своєму Twitter юристка і письменниця Магдалина Кожеква-Калішук.

Противники рішення реагували на нього не менш емоційно.

"Після сьогоднішнього рішення конституційного суду Польща стала першим халіфатом Європи", - вважає журналіст Вітольд Гловацький.

"Вкидання теми абортів і рішення псевдосуду у цій справі в розпал бурхливої епідемії - це більш ніж цинізм. Це політична підлість", - написав експрем'єр-міністр Польщі, очільник Європейської народної партії Дональд Туск.

Нагадаємо, у травні минулого року губернатор американського штату Алабама Кей Айві підписала закон, який майже повністю забороняє аборти в цьому штаті.

У грудні 2018 року парламент Ірландії, навпаки, легалізував аборти. Раніше там діяв один із найсуворіших законів про переривання вагітності.

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