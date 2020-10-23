У світі за добу зареєстрували 478 132 нові випадки ковіду

Станом на ранок 23 жовтня у світі зареєстрували 478 132 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу 6 470 пацієнтів.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Усього у в світі зафіксовано 41 995 543 випадки інфікування. Від ускладнень, спричинених вірусом, померли 1 142 753 людини. Успішно подолали хворобу і вилікувалися 31,1 млн чоловік.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія. Україна перебуває на 24 місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.

Нагадаємо, 22 жовтня у світі зафіксували добовий рекорд зараження - 437 тисяч випадків СОVID-19.