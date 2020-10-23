Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Кернес на виборах мера Харкова набирає в 10 разів більше, ніж його найближчий конкурент
ВибориКернес на виборах мера Харкова набирає в 10 разів більше, ніж його найближчий конкурент
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
Учені виявили невідомий раніше орган у центрі голови людини, - BBC
Учені виявили невідомий раніше орган у центрі голови людини, - BBC
​Зеленський: якщо не виконується Будапештський меморандум, Україна має право діяти на власний розсуд
​Зеленський: якщо не виконується Будапештський меморандум, Україна має право діяти на власний розсуд
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Після виборів у Раді можлива нова коаліція "Слуги народу" та групи "За майбутнє"
Після виборів у Раді можлива нова коаліція "Слуги народу" та групи "За майбутнє"
ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт
ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт
Урядова комісія встановила причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - Уруський
Урядова комісія встановила причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - Уруський
ГоловнаСвіт

У світі за добу зареєстрували 478 132 нові випадки ковіду

Померли за добу 6 470 пацієнтів.

У світі за добу зареєстрували 478 132 нові випадки ковіду
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 23 жовтня у світі зареєстрували 478 132 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу 6 470 пацієнтів.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Усього у в світі зафіксовано 41 995 543 випадки інфікування. Від ускладнень, спричинених вірусом, померли 1 142 753 людини. Успішно подолали хворобу і вилікувалися 31,1 млн чоловік.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія. Україна перебуває на 24 місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.

Нагадаємо, 22 жовтня у світі зафіксували добовий рекорд зараження - 437 тисяч випадків СОVID-19.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також