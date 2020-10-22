Голова СЗР Росії переконаний, що спецслужби "можуть зробити ще багато".

До столиці Білорусі Мінська прибув глава служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, повідомляє телеграм-канал білоруського держагентства БЕЛТА.

"Сьогодні в Мінську Сергій Наришкін. Глава служби зовнішньої розвідки РФ. Зустріч з президентом через годину", - підтвердив цю інформацію телеграм-канал "Пул Первого".

Про тему розмови не повідомляється.

Фото: t.me/ontnew

Раніше Наришкін стверджував, що в підготовці протестів в Білорусі беруть участь інспектори з Пентагону і ЦРУ, нагадує Настоящее время. За його інформацією, Служба зовнішньої розвідки Росії має у своєму розпорядженні дані про підготовку резонансної провокації в Білорусі, "в ході якої був би заарештований або навіть поранений або вбитий один з авторитетних священнослужителів Римо-католицької церкви".

"Це розрахунок на те, що це дозволить істотно підвищити антиурядові настрої серед католиків і підстьобнути їх до активнішої участі у вуличних протестах", - стверджував Наришкін.

Оновлення. На зустрічі з Лукашенком Наришкін передав Лукашенкові "привіт від Володимира Володимировича" Путіна і подякував за організацію в Мінську засідання колегії двох спецслужб.

Керівник СЗР РФ заявив, що спецслужби можуть зробити ще багато для захисту інтересів Білорусі та Росії, передає БЕЛТА.

"Я впевнений у тому, що спецслужби можуть зробити ще багато і багато, щоб забезпечити інтереси і наших держав, наших громадян, захистити від тих загроз, які з певною періодичністю виникають", - сказав Сергій Наришкін.

"Не секрет, наша зустріч зробить зараз якийсь відповідний вибух у ЗМІ, особливо в інтернеті. Та ми й не приховуємо, обстановка навколо нас непроста, я маю на увазі Союзної держави. Спасибі вам за ту інформацію, яку ви регулярно доводите до наших спецслужб і до мене в тому числі", - зазначив у відповідь Олександр Лукашенко.

Масові протести у Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Під час протестів загинули три людини, затримано понад 13,5 тисяч осіб, силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб. У середині вересня були затримані або видворені шестеро із семи членів президії Координаційної ради.

У жовтні Євросоюз запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ та його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку не було. У МЗС Білорусі заявили про запровадження санкцій проти ЄС у відповідь.

Пізніше голови міністерств закордонних справ країн ЄС погодили внесення Лукашенка до санкційного списку. Україна розгляне можливість санкцій проти Лукашенка після завершення процедури в Євросоюзі.