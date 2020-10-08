Троє вбитих, 500 випадків тортур, 1800 заяв про насильство, - білоруські правозахисники підготували доповідь для ОБСЄ

Білоруські правозахисники представили доповідь "Про порушення прав людини в Білорусі в поствиборчий період", яку направлять до ОБСЄ.

Про це повідомляє "Радыё Свабода".

Правозахисники проаналізували білоруське законодавство, зокрема, закон про про органи внутрішніх справ, в якому прописані всі підстави для застосування зброї та обставини, при яких зброя не може бути застосована.

"Зброю не можна використовувати у великих скупченнях людей, в присутності жінок і неповнолітніх. За винятком випадків збройного нападу", - пояснює адвокат об'єднання "Весна" Валентин Стефанович.

Юрист зазначив, що 9-11 серпня в Білорусі вперше були застосовані деякі види озброєння і спецтехніки. Наприклад, - гумові кулі. Також силовики часто використовували світлошумові гранати.

Тільки в Мінську за перші три дні після виборів за медичною допомогою звернулися понад 1200 осіб. Багато з них були важко поранені осколками, одному юнакові відірвало ступню. Правозахисники наголошують, що міліція використовувала спецзасоби абсолютно непропорційно до ситуації .

Як мінімум дві людини були застрелені під час акцій протесту, один помер від ненадання медичної допомоги, а одного знайшли повішеним.

Також було зареєстровано понад 500 випадків тортур (слідчих ізоляторах, районних відділеннях міліції, відділеннях міліції, тюрмах - у Мінську, обласних містах і райцентрах), а до слідчих органів звернулося 1800 осіб.

Зазначається, що більшість жертв були випадковими людьми. Також сталося 300 порушень прав журналістів, зафіксовано 180 випадків затримання представників ЗМІ.

Жодну кримінальну справу проти силовиків про перевищення їхніх службових повноважень порушено не було.

Нагадаємо, за весь час протестів у Білорусі силовики затримали 13,5 тисяч людей. Майже 100 осіб було визнано політв'язнями.

Протести в Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх підсумків президентських виборів. За даними ЦВК, у них переміг Олександр Лукашенко, набравши понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців. Європейські країни заявили про нелегітимність виборів. США, Канада і ЄС пригрозили Мінську санкціями.

Україна, як і країни ЄС і США, не визнає результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна планує називати його на ім'я, не зазначаючи посади.