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Twitter заблокував майже 1,6 тисячі акаунтів, пов'язаних з державними мережами фейків

Акаунти були пов'язані з інформаційними операціями, проведеними Іраном, Саудівською Аравією, Кубою і Таїландом.

Twitter заблокував майже 1,6 тисячі акаунтів, пов'язаних з державними мережами фейків
Фото: EPA/UPG

Twitter назавжди зупинив роботу 1589 облікових записів, пов’язаних із державою, які порушили політику маніпулювання платформою. 

Про це повідомляє Engadget.

Акаунти були пов'язані з інформаційними операціями, проведеними Іраном, Саудівською Аравією, Кубою і Таїландом. Twitter додав деталі цих акаунтів, а також п'ять облікових записів, пов'язаних з Росією, які він закрив у вересні, до свого архіву інформаційних операцій, пов'язаного з державою.

У компанії повідомили, що акаунти, які працюють в Ірані, "штучно посилюють розмови на політично делікатні теми". До них належали питання расової та соціальної справедливості в США, такі як рух Black Lives Matter і вбивство Джорджа Флойда. Багато облікових записів було зламано, і Twitter повернув більшість із них початковим власникам. 

Також заблоковано 33 акаунти, пов'язані з урядом Саудівської Аравії.

"Ці акаунти були створені, щоб вдавати ключових політичних фігур Катару і просувати наративи про політику Катару, які з геостратегічного погляду вигідні владі Саудівської Аравії", - пояснили у Twitter.

Компанія закрила 526 фейкових акаунтів, якими управляли молодіжні групи, пов'язані з кубинським урядом, і ще 926 акаунтів, які, ймовірно, перебувають у віданні Королівської армії Таїланду.

Російські облікові записи Twitter пов'язав з російською фабрикою тролів.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Google і Twitter сильніше блокуватимуть фейки напередодні виборів у США.

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