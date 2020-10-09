У Конгресі США запропонували "розділити" Apple, Amazon, Facebook і Google
У Конгресі США запропонували "розділити" Apple, Amazon, Facebook і Google
На Одещині прикордонники виявили підводний човен контрабандистів
На Одещині прикордонники виявили підводний човен контрабандистів
Національна академія наук України обрала президента
Національна академія наук України обрала президента
Кыргызстан: страна восстаний
Кыргызстан: страна восстаний
Україна готується розгорнути тимчасові госпіталі через COVID-19 - Степанов
Україна готується розгорнути тимчасові госпіталі через COVID-19 - Степанов
На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових-контрактників
На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових-контрактників
У МВФ відреагували на догани Рожковій та Сологубу (оновлено)
У МВФ відреагували на догани Рожковій та Сологубу (оновлено)
Степанов про ситуацію з ковідом: Медична система може не витримати
Степанов про ситуацію з ковідом: Медична система може не витримати
Тисячі вчених виступили проти карантинних обмежень через COVID-19
Тисячі вчених виступили проти карантинних обмежень через COVID-19
ГоловнаСвіт

У США запобігли спробі викрадення губернатора штату Мічиган

Штат висуває звинувачення у скоєнні кримінального злочину сімом особам, пов'язаним з ополченням під назвою "Вартові росомахи".

У США запобігли спробі викрадення губернатора штату Мічиган
Ґретхен Вітмер

ФБР заявляє про запобігання спробі викрадення губернатора Мічигану Гретхен Вітмер, на цей час звинувачення висунено групі представників народного ополчення США.

Про це пише NPR.org.

Відзначається, що штат висуває звинувачення в скоєнні кримінального злочину сімом особам, пов'язаним з ополченням під назвою "Вартові росомахи".

ФБР повідомляє, що група ополченців з Мічигану вже перебувала в полі зору правоохоронців. У березні її члени намагалися отримати домашні адреси місцевих співробітників правоохоронних органів з метою атакувати або вбити їх.

Улітку змовники нібито почали готувати напад на заміський будинок Вітмер або офіційну літню резиденцію губернатора.

Федеральне звинувачення в змові з метою викрадення було висунуто проти шести осіб. За словами генерального прокурора штату Мічиган Дано Нессел, крім них, звинувачення штату оголошено ще сімом, які або є членами Wolverine Watchmen, або є спільниками цього ополчення.

Їм висунено 19 державних звинувачень у вчиненні кримінального правопорушення.

"Спостерігається тривожний рівень зростання антиурядової риторики і відродження груп, які сповідують екстремістські ідеології. Ці групи часто прагнуть набрати нових членів, скориставшись моментом громадянських заворушень і використовуючи його для просування своєї програми самозабезпечення і збройного опору. Це більше, ніж просто політичні розбіжності або пристрасна пропаганда, місія деяких з цих груп полягає просто в тому, щоб створити хаос і завдати шкоду іншим", - заявив Нессел.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також