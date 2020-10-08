Трамп відмовився від віртуальних дебатів з Байденом

Президент США Дональд Трамп відмовився брати участь у віртуальних дебатах з Джо Байденом, які були призначені на 25 жовтня.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Комісія з дебатів заявила, що учасники перебуватимуть у різних місцях з метою захисту їхнього здоров'я. Через кілька хвилин після цього Трамп заявив, що віртуальні дебати для нього неприйнятні.

"Я не збираюся витрачати час на віртуальні дебати", - сказав Трамп.

За його словами, "смішно дебатувати, сидячи за комп'ютером". Крім того, Трамп вважає, що в першому турі він переміг Байдена.

Керівник кампанії Трампа Білл Степ'єн також звинуватив комісію в тому, що вона намагається "захистити Байдена". Він наголосив, що Трамп перед дебатами опублікує кілька негативних тестів на коронавірус і ніякої загрози здоров'ю для учасників не буде.

У штабі кампанії Байдена, навпаки, заявили, що Байден "з нетерпінням очікує дебатів". Раніше він запевняв, що візьме участь у наступних дебатах із "необхідними" заходами безпеки.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 3 листопада.

Перший етап дебатів Трампа з Байденом відбувся 29 вересня. Пізніше Американська комісія, відповідальна за проведення президентських дебатів, заявила, що змінить правила дебатів для більш упорядкованого обміну думками.

2 жовтня результати тестів на COVID-19 підтвердили хворобу в Дональда Трампа і його дружини Меланії. Наступного дня президента США госпіталізували. 5 жовтня хворий на CОVID-19 Трамп заявив, що залишає госпіталь і повертається до Білого дому.