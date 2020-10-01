У США змінять правила дебатів для більш упорядкованого обміну думками

Вчорашня дискусія між президентом Дональдом Трампом та кандидатом на цей пост від Демократичної партії Джо Байденом була визнана "хаотичною".

Американська комісія, відповідальна за проведення президентських дебатів, змінить правила наступних дебатів, щоб забезпечити більш упорядкований обмін думками.

Про це пише Bloomberg.

Вчорашня дискусія між президентом Дональдом Трампом та кандидатом на цей пост від Демократичної партії Джо Байденом була визнана "хаотичною".

"Вчорашні обговорення дали зрозуміти, що у формат решти обговорень має бути внесена нова структура, щоб забезпечити більш упорядковане обговорення питань", - йдеться у заяві комісії.

Комісія ще не повідомила, які зміни вона зробить. Дебати у вівторок мали традиційний формат з одним модератором та двома кандидатами, які стояли біля катедр.

Наступні дебати, заплановані на 15 жовтня, пройдуть в так званому "форматі ратуші" ("town hall" format) який, як правило, є більш вільним. У цьому форматі учасники дебатів можуть вільно рухатися на майданчику, у той час як взаємодіяти їм доводиться, окрім ведучих, ще й з аудиторією.

Під час поїздки на поїзді до Пенсільванії Джо Байден сказав журналістам, що він сподівається, що будь-яка нова структура дозволить кандидатам більш повно відповідати на питання.

"Я просто сподіваюся, що дебатна комісія зможе контролювати здатність відповідати на питання без перерви", - сказав він. Байден не буде "міркувати" про те, якими будуть зміни правил, але припустив, що кандидати не можуть говорити один з одним.

"Буквально, скажімо, питання задають Трампу, у нього є дві хвилини, щоб відповісти на це питання. У нього є мікрофон, і ні в кого іншого немає мікрофона", - поділився своїми роздумами Байден.

Представники Трампа відкинули необхідність змін.

"Вони роблять це лише тому, що вчора ввечері їх хлопця перемогли... Вони не повинні рухати ворота і змінювати правила в середині гри", - сказав речник штаба Трампа Тім Мерт.

Нагадаємо, вчора у Сполучених Штатах пройшли перші дебати Трампа і Байдена.

За день до перших дебатів рейтинг чинного президента США, республіканця Дональда Трампа майже зрівнявся із рейтингом його головного опонента, демократа Джо Байдена.