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Радбез ООН закликав Азербайджан та Вірменію припинити бойові дії

ООН вважає, що сторони конфлікту мають продовжити співпрацю з Мінською групою ОБСЄ.

Радбез ООН закликав Азербайджан та Вірменію припинити бойові дії
Фото: Укринформ

Рада Безпеки ООН закликала до "негайного" припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Відповідну заяву всіх 15 держав, що належать до цього органу, було поширено в вівторок, 29 вересня, у Нью-Йорку, передає DW.

Радбез ООН закликає сторони конфлікту повернутися за стіл переговорів і продовжити співпрацю з Мінською групою Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

ООН, підкреслює Радбез, стривожена "відомостями про масштабні воєнні дії вздовж лінії розмежування в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі" та "засуджує застосування насильства".

29 вересня телефонні переговори з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим провела канцлерка ФРН Ангела Меркель. Вона закликала сторони до негайного припинення вогню, а також назвала Мінську групу ОБСЄ зручним майданчиком для врегулювання суперечок.

Мінська група ОБСЄ була створена 1992 року для пошуку шляхів мирного врегулювання нагірно-карабаського конфлікту. До її складу належать Азербайджан, Вірменія, Білорусь, ФРН, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина, співголовами є Росія, Франція і США.

Нагадаємо, суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів. Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

В Кремлі назвали загострення конфлікту "причиною для серйозного занепокоєння" і заявили, що президент РФ Володимир Путін в разі потреби проведе телефонну розмову з керівництвом Азербайджану.

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