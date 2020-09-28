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У Держдумі Росії запропонували окупований Крим як "майданчик для переговорів" по Карабаху

"Ми готові надати майданчик на півострові і пропонуємо офіційним Баку і Єревану сісти за стіл переговорів".

У Держдумі Росії запропонували окупований Крим як "майданчик для переговорів" по Карабаху
Фото: TVC.ru

Депутат Державної Думи Росії Руслан Бальбек запропонував зробити окупований Крим майданчиком для проведення переговорів Вірменії та Азербайджану щодо Нагорного Карабаху.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Бальбек зазначив, що кримська вірменська та азербайджанська громади вкрай стривожені тим, що відбувається в Нагорному Карабасі. За його словами, громади "звернулися до воюючих сторін із закликом про перемир'я і перетворенням гарячої фази конфлікту в переговорну".

"Прикладом того, як різні культури і конфесії живуть мирно пліч-о-пліч, може послужити Крим. Ми готові надати майданчик на півострові і пропонуємо офіційним Баку і Єревану сісти за стіл переговорів і вирішити проблему мирним шляхом", - сказав депутат.

Нагадаємо, суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

В Кремлі назвали загострення конфлікту "причиною для серйозного занепокоєння" і заявили, що президент РФ Володимир Путін в разі потреби проведе телефонну розмову з керівництвом Азербайджану.

В ООН закликали Вірменію та Азербайджан до негайних переговорів.

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