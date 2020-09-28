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В ООН закликали Вірменію та Азербайджан до негайних переговорів

Гуттереш засудив застосування сили та висловив жаль з приводу загибелі військових і цивільних внаслідок конфлікту.

В ООН закликали Вірменію та Азербайджан до негайних переговорів
Антониу Гутерреш
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований відновленням нових бойових дій на лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі. Він засуджує застосування сили та висловлює жаль із приводу загибелі військових і цивільних внаслідок конфлікту.

Про це йдеться у заяві речника Генсека ООН Стефана Дюжарріка, оприлюдненій на сайті організації.

"Генеральний секретар настійно закликає сторони негайно припинити бойові дії, деескалацію конфлікту та негайно повернутися до змістовних переговорів. Він поспілкується з президентом Азербайджану та прем'єр-міністром Вірменії", - сказано в документі.

Антоніу Гутерреш підтвердив свою повну підтримку важливої ролі співголів Мінської групи ОБСЄ та закликав сторони тісно співпрацювати з ними для термінового відновлення діалогу.

Раніше Державний департамент США засудив поновлення бойових дій між Вірменією та Азербайджаном і закликав інші країни утриматися від втручання у конфлікт у Нагірному Карабасі.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Нагорный Карабах. Если сегодня война".

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