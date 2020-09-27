Азербайджан повідомив про загибель родини з 5 осіб унаслідок бойових дій в Нагорному Карабаху

Азербайджан відкрив кримінальне провадження за фактом загибелі п'яти членів однієї родини внаслідок артилерійського обстрілу з боку збройних сил Вірменії під час загострення конфлікту в Нагірному Карабаху.

Про це з посиланням на Генпрокуратуру пише "Інтерфакс-Азербайджан".

"Мешканець села Гашалти Нафталанського району Ельбрус Гурбанов та чотири члени його родини були вбиті внаслідок артобстрілу з боку вірменських ЗС", - йдеться у повідомленні.

Провадження відкрито за статтями за навмисне вбивство злочинною організацією, умисне вбивство з особливою жорстокістю групою осіб за попередньою змовою з хуліганськими намірами, умисне вбивство на основі національної, расової, релігійної ненависті та за ведення агресивної війни.

Як пише Reuters, загалом з 2016 року було убито щонайменше 16 військових та декілька мирних мешканців під час зіткнень між Вірменією та Азербайджаном. Нагірний Карабах заявив, що за сьогодні більше 100 людей було поранено.

При цьому Вірменія стверджує, що сьогодні було вбито 200 азербайджанських військових, пише "Інтерфакс-Україна".

"За нашими даними, загинули близько 200 азербайджанських військових, знищено 30 одиниць бронетехніки, 20 беспілотників", - заявив представник Міноборони Вірменії.

Нагадаємо, що бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

Міноборони Вірменії опублікувало відео боїв на кордоні з Азербайджаном. У відомстві стверджують, що на кадрах видно, як знищують азербайджанські танки. Своєю чергою, Міноборони Азербайджану оприлюднило кадри з поля бою, на яких показано знищення вірменської техніки.

Азербайджан повідомив про "взяття під контроль" низки сіл та висот у Нагірному Карабаху, Вірменія цю інформацію заперечила.

МЗС України закликало сторони повернутися до діалогу. Євросоюз звернувся до Вірменії та Азербайджану з вимогою негайно припинити бойові дії. При вступі до Ради Європи обидві країни взяли на себе зобов’язання вирішити карабаський конфлікт мирними засобами.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

Формально ця територія є частиною Азербайджану, однак більшість її населення вірмени. Більше про ситуацію у регіоні читайте у матеріалі: "Нагорный Карабах. Если сегодня война".