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Міноборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео з місця боїв на кордоні (оновлено)
Міноборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео з місця боїв на кордоні (оновлено)
У Нагірному Карабаху почались бойові дії
У Нагірному Карабаху почались бойові дії
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Міноборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео з місця боїв на кордоні (оновлено)

У відомстві стверджують, що на кадрах видно, як знищують азербайджанські танки.

Міністерство оборони Вірменії опублікувало відео з місця боїв на кордоні з Азербайджаном.

На кадрах видно, як обстрілюють техніку і військових.

"Знищення азербайджанських танків і живої сили", - написала речниця відомства Шушан Степанян.

Оновлення. Також відео з поля бою оприлюднило Міноборони Азербайджану. Опубліковано кадри знищеної військової техніки Вірменії, пише Minval.az.

"Не витримавши натиску контрнаступальної операції, яка проводилася підрозділами Азербайджанської армії, супротивник утік, покинувши бронетехніку на полі бою. На відео показані кадри знищеної, а також покинутої супротивником техніки", - йдеться у повідомленні азербайджанського Міністерства оборони.

Нагадаємо, 27 вересня у Нагірному Карабасі почались активні бойові дій. Вірменія та Азербайджан повідомили про взаємні обстріли. З обох сторін заявили про жертви серед цивільного населення та військових. У Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили військовий стан та загальну мобілізацію

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. 

Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

Формально ця територія є частиною Азербайджану, однак більшість її населення вірмени.

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