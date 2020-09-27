Раніше прем’єр Британії посилив карантин на пів року.

Фото: EPAUPG

У Лондоні дев’ятеро поліцейських та троє демонстрантів отримали поранення внаслідок сутичок під час акції проти карантинних обмежень. Мітинг провели у суботу на Трафальгарській площі, повідомив телеканал Sky News.

Двох постраждалих працівників поліції довелось госпіталізувати. 10 мітингувальників затримали.

За даними Sky News, учасники мітингу під назвою "Ми не даємо згоди" закидали поліцію пляшками і скандували: "Обери свою сторону".

Правоохоронці застосували кийки і в результаті зупинили акцію через “порушення правил соціального дистанціювання”.

Британські ЗМІ пишуть, що в акції взяли участь до 15 тисяч осіб.

Фото: EPAUPG

Фото: EPAUPG

Фото: EPAUPG

Фото: EPAUPG

Нагадаємо, на початку вересня у Великобританії заборонили збиратися групами більше шести осіб. Проведення протестних акцій є винятком за умови, що учасники дотримуються норми соціального дистанціювання.

Згодом прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив про початок другої хвилі коронавірусу в країні та посилив карантин на пів року.

З початку спалаху у Британії коронавірусом заразилися 430 тисяч осіб, 42 тисячі пацієнтів померли.