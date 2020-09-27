У Нагірному Карабаху почались бойові дії
У Нагірному Карабаху почались бойові дії
Під Харковом розбився військовий літак (оновлено)
Під Харковом розбився військовий літак (оновлено)
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
Опубліковано відео останніх секунд польоту Ан-26
Опубліковано відео останніх секунд польоту Ан-26
В авіакатастрофі під Харковом загинули 26 із 27 осіб на борту (оновлено)
В авіакатастрофі під Харковом загинули 26 із 27 осіб на борту (оновлено)
Олег Филимонов: «Я предложу одесситам то, чего у них не было 29 лет»
Олег Филимонов: «Я предложу одесситам то, чего у них не было 29 лет»
Оприлюднений повний список загиблих у катастрофі АН-26 біля Чугуєва
Оприлюднений повний список загиблих у катастрофі АН-26 біля Чугуєва
Пілот АН-26, що впав під Харковом, повідомляв про відмову двигуна, - голова Харківської ОДА
Пілот АН-26, що впав під Харковом, повідомляв про відмову двигуна, - голова Харківської ОДА
В Харкові на Центральному ринку сталась масштабна пожежа
В Харкові на Центральному ринку сталась масштабна пожежа
ГоловнаСвіт

У Лондоні сталися сутички під час акції проти карантинних обмежень, постраждали поліцейські і демонстранти

Раніше прем’єр Британії посилив карантин на пів року.

Фото: EPAUPG

У Лондоні дев’ятеро поліцейських та троє демонстрантів отримали поранення внаслідок сутичок під час акції проти карантинних обмежень. Мітинг провели у суботу на Трафальгарській площі, повідомив телеканал Sky News.

Двох постраждалих працівників поліції довелось госпіталізувати. 10 мітингувальників затримали.

За даними Sky News, учасники мітингу під назвою "Ми не даємо згоди" закидали поліцію пляшками і скандували: "Обери свою сторону". 

Правоохоронці застосували кийки і в результаті зупинили акцію через “порушення правил соціального дистанціювання”.

Британські ЗМІ пишуть, що в акції взяли участь до 15 тисяч осіб. 

Фото: EPAUPG

Фото: EPAUPG

Фото: EPAUPG

Фото: EPAUPG

Нагадаємо, на початку вересня у Великобританії заборонили збиратися групами більше шести осіб. Проведення протестних акцій є винятком за умови, що учасники дотримуються норми соціального дистанціювання. 

Згодом прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив про початок другої хвилі коронавірусу в країні та посилив карантин на пів року

З початку спалаху у Британії коронавірусом заразилися 430 тисяч осіб, 42 тисячі пацієнтів померли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також