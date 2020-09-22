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Британія на пів року посилює карантин через COVID-19

Джонсон виключає можливість ще однієї повної ізоляції, але попередив, що можуть бути ухвалені додаткові заходи, якщо хворобу не буде подолано.

Британія на пів року посилює карантин через COVID-19
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час онлайн прес-конференції щодо Covid-19, Лондон, 24 травня 2020.
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про введення в країні нових обмежень, які можуть тривати протягом 6 місяців, через збільшення випадків захворювань на коронавірус.

Про це пише Reuters.

Посилення карантину було ухвалене після попереджень науковців про те, що кількість смертей може збільшитися без вжиття термінових заходів, Джонсон, як і в березні, виключив можливість повторення повної ізоляції, але попередив, що можуть бути прийняті додаткові заходи, якщо хворобу не буде подолано.

"Ми залишаємо за собою право використовувати велику вогневу міць зі значно суворішими обмеженнями", - сказав він у парламенті після термінових зустрічей з міністрами і лідерами автономних урядів Сполученого Королівства.

Нові заходи, за словами Джонсона, передбачають розширення списку місць, в яких є обов'язковим використання масок, посилення контролю за дотриманням карантину, а також залучення до охорони порядку військових.

Всі паби, ресторани, інші заклади громадського харчування з четверга мають закриватися о 22 годині. Дозволяється тільки обслуговування столиків.

Нові правила триватимуть, найімовірніше, протягом найближчих 6 місяців. 

У Великій Британії сьогодні зафіксовано найбільшу за останні місяці кількість нових захворювань на COVID-19 - 4926 нових випадків в порівнянні з 4368 днем раніше. Фіксується також збільшення смертей, пов'язаних з коронавірусом - 37 осіб померли в порівнянні з 11, про які повідомлялося в понеділок.

Нагадаємо, раніше канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що в країні почалася друга хвиля коронавірусу після того, як в Австрії різко зросла захворюваність. 

Влада Вірменії оголосила карантин на всій території країни до 11 січня 2021 року.

Уряд Ізраїлю 13 вересня схвалив введення тритижневої загальнонаціональної ізоляції для стримування поширення коронавірусу.

Влада Мадрида оголосила про запровадження нових обмежувальних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

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