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В Мадриді вводять нові обмеження через COVID-19

Такі заходи викликали невдоволення серед жителів міста.

В Мадриді вводять нові обмеження через COVID-19
Фото: EPA/UPG

Влада Мадрида оголосила про запровадження з понеділка нових обмежувальних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що з понеділка в Мадриді ізольовано 37 кварталів, де фіксується найбільше випадків хвороби. Жителям цих районів заборонено залишати межі кварталу, крім випадків крайньої необхідності. Обмежено також максимальну кількість відвідувачів в ресторанах і барах.

Такі заходи викликали невдоволення серед жителів міста. Кілька десятків представників малого бізнесу вийшли в понеділок на акцію протесту проти посилення карантинних заходів. Напередодні в подібній демонстрації взяли участь сотні жителів міста.

Голова уряду автономної спільноти Мадрид Ісабель Діас Аюсо заявила, що "заходи дуже важкі для нас, але через один або два тижні ми побачимо результати".

У МОЗ Іспанії вважають, що країна стоїть на порозі другої хвилі коронавірусу. Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, всього в Іспанії за час пандемії виявили понад 659 тис. випадків захворювання на коронавірус, більше 30 тис. хворих померли.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що в країні почалася друга хвиля коронавірусу. За останні дні в Австрії різко зросла захворюваність. 

Влада Вірменії оголосила карантин на всій території країни до 11 січня 2021 року.

Уряд Ізраїлю 13 вересня схвалив введення тритижневої загальнонаціональної ізоляції для стримування поширення коронавірусу.

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