МОЗ подавав запит на 296 млрд гривень загального бюджету на охорону здоров'я у 2021 році

Міністерство охорони здоров'я подавало запит на 296 млрд гривень на фінансування охорони здоров'я в 2021 році. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми подали в бюджетному запиті загальний бюджет 296 млрд гривень. Ця сума передбачає протидію COVID-19, закупівлю вакцин і програму Медгарант. Ці кошти спрямовуються саме на лікування, на "первинку", "екстренку", спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу - ми подали в розмірі 225 млрд гривень", - сказав він.

Степанов наголосив, що подані раніше 225 млрд гривень - це мінімум, а спочатку розрахунки були більшими.

В проекті держбюджету на 2021 рік видатки на охорону здоров'я складуть 190 млрд гривень, з них 123 млрд грн - на реалізацію програми медичних гарантій. На боротьбу з COVID-19 закладено 19 млрд гривень, з них 16 млрд гривень - на надання медпослуг в рамках програми Медгарант, 2,6 млрд гривень - витрати на вакцинацію від COVID-19, 1 млрд гривень - на обладнання робочих місць вчителів технічними засобами для дистанційного навчання.

Нагадаємо, 18 вересня біля Верховної Ради відбулася пацієнтська акція "Бюджет смерті -2021", учасники якої вимагають від депутатів збільшити видатки на охорону здоров'я в Державному бюджеті на 2021 рік до 5% ВВП.

У той ж день міністр фінансів Сергій Марченко презентував парламенту проєкт державного бюджету на 2021 рік. Він пояснив, що бюджет базується на програмі Кабміну та стратегічних цілях, визначених президентом. Міністр вважає, що запланований на 2021 рік бюджетний дефіцит 6% ВВП є виправданим, помірним та відповідає загальносвітовим тенденціям.

Раніше, 13 вересня, Кабінет міністрів схвалив на позачерговому засіданні проект Держбюджету на 2021-й рік. У документі на сферу охорони здоров'я передбачається 156,1 млрд гривень. Всього у 2021 році уряд планує витратити на сферу охорони здоров'я 4,2% ВВП. Обсягу фінансування в розмірі 5% ВВП планують досягти у 2023 році.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Бюджет-2021: планів багато, грошей мало".