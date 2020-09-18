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В.о. першого заступника Кличка захворів коронавірусом

Позавчора він брав участь у масових заходах. 

В.о. першого заступника Кличка захворів коронавірусом
Валентин Мондриївський
Фото: Facebook Валентин Мондриївський

В.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський захворів коронавірусом.

Про це він повідомив під час онлайн-участі в зборах Київської міської організації партії УДАР.

"Дорогі друзі і колеги, щиро вітаю вас, хоч і у дистанційному форматі! Почуваюся добре і з робочого процесу не випадаю! В сучасному світі можливості працювати online майже безмежні. Я гордий, що є частиною успішної команди, а Київ є справжньою сучасною європейською столицею", - зазначив він.

Судячи з фотографій на сторінці Мондриївського у Facebook, ще два дні тому він брав участь у масових заходах, зокрема, відкритті меморіальної дошки загиблому журналісту Георгію Гонгадзе.

Нагадаємо, що сьогодні Київська міська місцева організація політичної партії "УДАР Віталія Кличка" висунула лідера партії Віталія Кличка кандидатом на посаду мера Києва. Також на зборах висувають кандидатів у депутати Київської міської ради за списком партії та списками в мажоритарних округах столиці.

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