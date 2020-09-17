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Генсек ООН заявив, що ситуація з коронавірусом виходить з-під контролю

Гутерреш вважає, що лише вакцина не може вирішити кризу.

Генсек ООН заявив, що ситуація з коронавірусом виходить з-під контролю
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш заявив, що ситуація з коронавірусом у світі виходить з-під контролю.

Про це повідомила пресслужба ООН з посиланням на пресконференцію генсека.

"Вакцина сама по собі не може вирішити цю кризу, звичайно, не найближчим часом... Нам потрібно широко розширити нові та наявні засоби, які можуть реагувати на нові випадки та забезпечувати життєво важливе лікування, призупиняти передачу (коронавірусу, - ред) та рятувати життя, особливо протягом наступних 12 місяців", - сказв Гутерреш.

За його словами, спалах COVID-19 залишається неконтрольованим.

Генсек ООН також додав, що незабаром мільйон життів буде втрачено через коронавірус.

Гутерреш зауважив, що люди повинні бути готові до вакцинації, але поширення дезінформації про вакцини розпалює "дикі теорії змови".

Нагадаємо, станом на ранок 17 вересня у світі зареєстрували 308 226 нових випадків захворювання на коронавірус. Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 30 млн.

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