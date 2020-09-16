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Ще один військовослужбовець ЗСУ помер від коронавірусу

Це вже восьмий летальний випадок в армії.

Ще один військовослужбовець ЗСУ помер від коронавірусу
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Збройних Силах України зафіксували ще одну смерть від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"У зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 15 вересня помер військовослужбовець (Івано-Франківська область)", - йдеться в повідомленні.

В ЗСУ розповіли, що військовослужбовець мав хронічні супутні захворювання.

"Незважаючи на проведену терапію стан пацієнта погіршувався. Хвороба протікала з вираженою симптоматикою. Військовослужбовець також мав хронічні супутні захворювання. 15 вересня стан здоров’я хворого різко погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату", - додали в ЗСУ.

Станом на 16 вересня в Збройних Силах України коронавірусом хворіє 630 осіб.Всього за час пандемії одужало 1637 військовослужбовців.На ізоляції перебуває 779 осіб.

За минулу добу в армії зафіксували 31 новий випадок захворювання на коронавірус.

Нагадаємо,сьогодні в Україні за добу від коронавірусу одужало найбільше пацієнтів з початку епідемії - 1514.Також зафіксовано добовий рекорд смертності хворих з COVID-19 - 76 випадків.

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