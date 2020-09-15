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Американські вчені виявили білок, який нейтралізує коронавірус

Ab8 розглядається як засіб лікування і профілактики COVID-19.

Американські вчені виявили білок, який нейтралізує коронавірус
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

Науковці з Піттсбурзького університету (США) виявили білок, здатний повністю нейтралізувати коронавірус нового типу навіть у мінімальному дозуванні. Виявлений білок здатний входити в контакт з S-білком коронавірусу, проникати всередину нього і знищувати, передає Радіо Свобода.

Ідеться про білкову сполуку, яка в 10 разів менша від повнорозмірного антитіла, що використовується для створення препарату Ab8 проти COVID-19, йдеться в дослідженні, опублікованому 14 вересня в науковому журналі Cell.

У дослідженні наголошується, що препарат показав високу ефективність у профілактиці та лікуванні коронавірусної інфекції серед мишей і хом’яків. Фахівці звернули увагу, що молекули виявленої речовини не зв’язуються з клітинами людини, за рахунок чого можна мінімізувати негативні побічні ефекти.

"Ab8 не тільки має потенціал у терапії COVID-19, але і розглядається як профілактичний засіб для запобігання зараження людей коронавірусом нового типу", – сказав один із авторів дослідження Джон Меллорс.

За даними сайту Worldometers, станом на 15 вересня число випадків COVID-19 у світі перевищило 29,4 мільйона. Від ускладнень, спричинених вірусом, померли 932 746 осіб. Успішно подолали хворобу і вилікувалися 21,2 млн людей.

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