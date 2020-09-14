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Голова Житомирської обласної ради захворів на СOVID-19

Володимир Ширма зараз знаходиться на лікарняному.

Голова Житомирської обласної ради захворів на СOVID-19
Голова Житомирської облради Володимир Ширма
Фото: Макс Левін

Голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Повідомляю неприємну новину - занедужав на COVID-19. Зробив тест на коронавірус – результат позитивний. Наразі перебуваю на лікарняному", - написав Ширма.

Він також зазначив, що перед захворюванням він був у відпустці і не контактував з працівниками обласної ради та облдержадміністрації.

"Бережіть себе, дотримуйтесь протиепідемічних заходів. Це не жарти. На жаль, це реалії нашого нинішнього життя.Будьте здорові!", - написав Ширма.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОДА Олександр Стаднік повідомив, що захворів на коронавірус.

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