Голова Житомирської обласної ради захворів на СOVID-19

Голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма захворів на коронавірус.
Про це він повідомив у фейсбуці.
"Повідомляю неприємну новину - занедужав на COVID-19. Зробив тест на коронавірус – результат позитивний. Наразі перебуваю на лікарняному", - написав Ширма.
Він також зазначив, що перед захворюванням він був у відпустці і не контактував з працівниками обласної ради та облдержадміністрації.
"Бережіть себе, дотримуйтесь протиепідемічних заходів. Це не жарти. На жаль, це реалії нашого нинішнього життя.Будьте здорові!", - написав Ширма.
Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОДА Олександр Стаднік повідомив, що захворів на коронавірус.