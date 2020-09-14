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Митрополит Драбинко одужав від коронавірусу

Ієрарх ПЦУ отримав негативний тест.

Митрополит Драбинко одужав від коронавірусу
Фото: facebook.com/oleksandr.drabinko

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко) одужав від коронавірусу. Сьогодні він отримав негативний тест.

Про це ієрарх ПЦУ повідомив у фейсбуці, додавши фотокопію результату тесту від 12 вересня.

"Отриманий сьогодні результат на COVID-19 негативний. Усім хто хворіє, бажаю ласки Божої та найшвидшого одужання!" - написав митрополит Олександр.

Фото: facebook.com/oleksandr.drabinko

Про те, що митрополит Олександр захворів на коронавірус, стало відомо 1 вересня після планового обстеження. Симптомів хвороби в нього не було.

У червні повідомили, що коронавірусом заразився вінницький митрополит Симеон. Інфекцію виявили під час планового лікування.

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