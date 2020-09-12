Степанов нагадав, як зміниться алгоритм виклику "швидкої"

З 2021 року виклики "швидкої допомоги" будуть ділити на чотири категорії. Про це нагадав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 12 вересня.

"У 2021 році змінюються алгоритми диспетчеризації. Ми будемо ділити всі виклики на чотири категорії. Це - критичний, терміновий, невідкладний і непрофільний. Це безпосередньо впливає на час доїзду. Якщо це критичний виклик, то "швидка" повинна бути практично миттєво на місці", - розповів Степанов.

Міністр додав, що також вводиться принцип екстериторіальності. Це означає, що до пацієнта повинна приїхати "швидка допомога", яка ближче всього до нього знаходиться, а не залежно від місця прописки, районного поділу тощо.

"Також змінимо маршрутизацію. Чітко визначаємо маршрути у залежності від стану пацієнта. Буде чіткий маршрут, у який медичний заклад будуть везти цього пацієнта, де його вже повинні чекати і відразу невідкладно надавати допомогу", - сказав міністр.

Степанов додав, що такі зміни можливі лише за умови "достойної та справедливої" зарплати медиків.

Нагадаємо, наприкінці липня Степанов представив детальний план реформування системи екстреної медичної допомоги в Україні. Планується, що наступного року вдасться досягти часового нормативу доїзду швидкої до пацієнта в 60% (зараз лише 30%), у 2022 році - до 75%, а у 2023 - до 85%.