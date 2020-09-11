МОЗ дозволило проведення міжнародних футбольних матчів із глядачами

У відповідь на запит Української асоціації футболу міністр охорони здоров’я Максим Степанов підтвердив можливість проведення міжнародних клубних матчів і поєдинків національних збірних з уболівальниками в "зеленій" і "жовтій" зонах, інформує офіційний сайт УАФ.

У відповіді міністра, зокрема, йдеться: "Міністерство охорони здоров'я України розглянуло листи Української асоціації футболу від 18.08.2020 №1000 щодо проведення футбольних матчів та повідомляє. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2020 № 641 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2" передбачено можливість проведення масових, у тому числі спортивних заходів, з урахуванням встановленого рівня епідемічної небезпеки та встановлених протиепідемічних заходів.

При проведенні матчів у регіонах із "зеленим" або "жовтим" рівнем епідемічної небезпеки, повинно бути забезпечено дотримання вимог щодо перебування 1 особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території та фізичного дистанціювання між глядачами.

Матчі, які проводяться на території адміністративно-територіальних одиниць, де встановлено "помаранчевий" і "червоний" рівень епідемічної небезпеки, повинні відбуватися за участю не більш як 220 осіб і не більше ніж однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід.

Додатково, протиепідемічні заходи встановлено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 03.09.2020 року № 51 "Про внесення змін до протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів серед професіональних футбольних клубів на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19". Зокрема, рекомендується організувати продаж квитків і розподіл глядачів по секторах трибуни таким чином, щоб не виникало скупчення, забезпечити допуск глядачів на сектори не більш ніж 25 відсотків вболівальників від числа вболівальників, яких здатен вмістити сектор таким чином, щоб забезпечити наявність вільних місць спереду, позаду, збоку, по діагоналі.

Враховуючи вищевикладене та виходячи із аналізу епідемічної ситуації в Україні, досвіду європейських країн, які допускають глядачів до перегляду футбольних матчів, Міністерство охорони здоров'я України вважає за можливе часткове залучення глядачів на футбольні матчі між професіональними футбольними клубами (в тому числі на міжнародні матчі) та національними збірними командами із дотриманням встановлених протиепідемічних заходів та обмежень", - говориться в заяві.

Додамо, що крім дозволу від МОЗ, добро на проведення матчів з глядачами повинні дати і в УЄФА.

Нагадаємо, сьогодні в Україні був зафіксований новий рекорд зараження коронавірусом. На території країни за минулу добу виявлено 3144 випадки COVID-19.