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Суркіс назвав першого віцепрезидента УАФ негідником

Президент "Динамо" торкнувся теми Першої ліги.

Суркіс назвав першого віцепрезидента УАФ негідником
Ігор Суркіс
Фото: http://dynamo.kiev.ua (фото: А.Устименко)

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс в інтерв'ю "112 каналу" поностальгував за клубами, які зникли з футбольної карти України, і через призму суддівства в Першій лізі оцінив майбутній сезон.

"Прекрасний проєкт зробив Ярославський – "Металіст". Чудовий. Футболісти, які досі грають у "Шахтарі" – Тайсон і Марлос. Шав’єр був. У "Аталанті" сьогодні грає Гомес. Ярославський з Красніковим зробили гарну роботу. Так, там був Маркевич, була чудова команда. Вони нас обігравали, були вищими від нас”, - згадує Суркіс.

“Клуб продали, Маркевич не захотів працювати з Курченком чи не дали грошей. Він пішов у "Дніпро" і там виконав відмінну роботу. Але я ж про це кажу.

“Дніпро" і "Карпати" – дві команди, про які я не міг подумати, що вони кануть у небуття. "Металіст" – там був цивілізований продаж, а далі Курченко кинув клуб. Хоча як харків’янин, навіть кинувшись навтьоки, він зобов’язаний був його підтримувати. А так він показав, то для нього це була іграшка", - переконаний президент "Динамо".

Крім того, Суркіс пообіцяв перед початком нового сезону розповісти про залаштункові ігри в українському футболі.

"У Першій лізі не битва – там війна. В УПЛ мали зайти три клуби, без спортивного принципу. Я сказав, що в цьому шоу брати участі не буду. Ба більше, перед початком сезону скажу, хто у нас призначає суддів. Нехай Костюченкові (Вадим Костюченко - перший віцепрезидент УАФ, - прим.LB.ua) гикнеться. Не буде він називати суддів, хто які матчі судить. І ми це доведемо, що так воно і є.

Кажуть, що Луччі керує суддівством. Ні, Костюченко керує суддівством. Негідник, якого виростив я в цьому клубі ("Динамо"). І оці протести, ми теж будемо знати, хто робить. Ми нічого нікому не подаруємо, ми будемо боротися цивілізовано на футбольному полі", - запевнив президент київського клубу.

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