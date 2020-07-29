У стартовому матчі передостаннього туру Серії А команда Руслана Малиновського - "Аталанта" грала в Пармі проти однойменного клубу і до перерви програвала - 0:1.

Після перерви головний тренер бергамців Джан П'єро Гасперіні випустив на поле українця, і ця заміна повністю себе виправдала.

На 70-й хвилині Руслан хитро виконав штрафний удар, крізь стінку пославши м'яч у ворота Луїджі Сепе, зрівнявши рахунок - 1:1.

А через 15 хвилин приніс перемогу гостям ще один гравець, який виступав в Українській прем'єр-лізі. Ексфутболіст "Металіста" Алехандро Гомес виконав слалом із м'ячем, обігравши дорогою трьох суперників, і точним ударом приніс "Аталанті" три очки - 2:1.

Оскільки "Інтер" свій матч проти "Наполі" через дві години також виграв (2:0), в боротьбі за "срібло" ситуація не змінилася - міланці на очко випереджають підопічних Гасперіні.

Highlights матчу "Парма" - "Аталанта" - на сайті офіційного мовника Серії А.