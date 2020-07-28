Експомічник Луческу в "Шахтарі" негативно висловився про генерального директора клубу

Колишній асистент Мірчі Луческу в "Шахтарі" Олександр Спиридон прокоментував можливість знову стати асистентом румуна, цього разу в київському "Динамо".

"Я не брав участі в переговорах із "Динамо", оскільки святкував 60-річчя (20 липня) і виїжджав з країни. Я чув слова Суркіса, що я асистент. Але в мене ще не було переговорного процесу", - уточнює молдованин.

"Для мене "Шахтар" і Донецьк - це моя душа і моє серце. Там були не тільки великі перемоги і багато-багато титулів. Там я зустрів свою кохану і прекрасну дружину. Там у мене народилася моя прекрасна донька. Тому дорожче від цього міста, напевно, в моєму житті нічого немає. Найкращі роки життя і найкращу кар'єру я провів у Донецьку", - зазначив фахівець.

"Я дуже шкодую, що така особистість, як Сергій Палкін (генеральний директор "Шахтаря", - прим. LB.ua), вирішує долі людей. Це єдине, що я можу сказати", - сказав на закінчення Спиридон Tribuna.com.

Раніше Палкін різко висловився щодо призначення Луческу головним тренером "Динамо".