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Хавбек "Барселони" саботував підготовку до Ліги чемпіонів і полетів у Бразилію

Артур Мело розгнівав керівництво "блаугранас".

Хавбек "Барселони" саботував підготовку до Ліги чемпіонів і полетів у Бразилію
Артур Мело
Фото: EPA/UPG

Півзахисник "Барселони" Артур Мело, не попередивши керівництво клубу, покинув розташування команди напередодні відновлення плей-оф Ліги чемпіонів і полетів на батьківщину - у Бразилію, повідомляє Goal.

За інсайдерською інформацією, 23-річний футболіст не має наміру повертатися в каталонський клуб. Нагадаємо, що з наступного сезону Артур виступатиме за "Ювентус".

Керівництву "Барселони" дуже не сподобалося це рішення бразильця, і воно пригрозило Артуру фінансовими санкціями.

Додамо, що футболіст зможе приєднатися до туринського клубу тільки після завершення поточного розіграшу ЛЧ. А оскільки "Ювентус" ще бере в ній участь (перший матч 1/8 фіналу туринці програли на виїзді "Ліону" - 0:1), Артур вирішив собі зробити незаплановану короткострокову відпустку.

Нагадаємо, що "Барселоні" на "Ноу Камп" також слід на тій самій стадії провести повторний поєдинок проти "Наполі" (1:1). Матч відбудеться 8 серпня.

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