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Катар оголосив про плани боротися за право приймати Олімпійські ігри-2032

Країна раніше вже тричі безуспішно пропонувала провести Олімпіаду на своїй території. 

Катар оголосив про плани боротися за право приймати Олімпійські ігри-2032
Фото: EPA/UPG

Катар зацікавився конкурсом на проведення Олімпійський ігор 2032 року. Олімпійський комітет країни оголосив, що офіційно хоче приєднатися до "постійного діалогу", щоб прийняти в себе Олімпійські і Параолімпійські ігри через 12 років. 

Катар направив запит листом до штаб-кватири Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у Швейцарії, пише Al Jazeera.

"Ніколи раніше Олімпійські ігри не проходили на Середньому Сході. Олімпійські кільця символізують мир, єдність та надію для людей по всьому світу, включно з нашим регіоном", - повідомив емір Катару Хамад бін Халіфа Аль Тані.

Він додав, що оголошення про намір боротися за проведення змагань є початком змістовного діалогу з комісією МОК, а Ігри можуть підтримати довгострокові цілі розвитку Катару. 

Зазначається, що в останні роки в Катарі побудували чимало сучасних спортивних об'єктів, оскільки країна готується до проведення Чемпіонату світу з футболу у 2022 році.

Раніше Катар безуспішно пропонував прийняти Олімпійські ігри 2024 року, однак відмовився від подачі заявки. До цього країна вже двічі намагалася отримати право проведення змагань. 

Нагадаємо, що раніше на той момент прем'єр Олексій Гончарук заявляв, що Україна хотіла б провести літню Олімпіаду у 2032 році разом з Білоруссю. 

Країну, яка буде приймати Ігри, обирають за сім років до їх проведення. 

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