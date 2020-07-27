Генеральний директор "Шахтаря" різко висловився щодо призначення Луческу головним тренером "Динамо"

Сергій Палкін не уявляє себе в структурі київського клубу.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін в ефірі телеканалу "Україна 24" прокоментував призначення головним тренером "Динамо" Мірчі Луческу, який з 2004 по 2016 рік очолював донецький клуб, а також назвав причини звільнення румунського фахівця.

"Луческу себе вичерпав. Донецький "Шахтар" виріс як клуб, пішов угору, але Луческу залишився на колишньому рівні. Президент ще за пів року до закінчення його контракту дав завдання підшукати нових кандидатів. Це рішення не приймалося різко, воно було продуманим. Президент розумів, на що йде", - заявив Палкін.

Також функціонер повідомив, що Луческу намагався повернутися в клуб.

"Мірча двічі просився назад і двічі отримав відмову. Президент прийняв таке рішення і змінювати його не збирався".

Палкін поділився і думкою про підписання Луческу контракту з київським "Динамо".

"Я пропрацював у "Шахтарі" 17 років і не уявляю навіть у страшному сні, що я йду працювати в "Динамо". Знаєте, Луческу називають "Містером". Але той вчинок, який він зробив - містери так не чинять, я думаю. Наведу приклад: колишній помічник Луческу Карло Ніколіні відмовив Мірчі і не увійшов до його штабу, сказавши, що він не зможе ходити по Києву і дивитися у вічі вболівальникам "Шахтаря".

Відзначимо, що 25 серпня Палкін може очно зустрітися з Луческу на НСК "Олімпійський", коли "Шахтар" проведе свій перший матч проти "Динамо" в рамках Суперкубка України.