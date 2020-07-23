Луческу став головним тренером "Динамо"

Новим головним тренером футбольного клубу "Динамо" (Київ) призначено Мірчу Луческу. Контракт укладено на два роки з можливістю продовжити ще на рік.

Про це повідомляють на офіційному сайті "біло-блакитних".

Тренерську кар'єру Луческу розпочав у сезоні 1979/1980. З того часу він працював у більш ніж десяти клубах і національних збірних, ставши одним із найбільш титулованих тренерів у світі. Серед країн, у яких Луческу працював тренером, - Румунія, Італія, Туреччина, Україна. Свого часу Луческу починав ігрову кар'єру в бухарестському «Динамо», яке згодом тренував.

Президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс назвав Луческу одним із кращих тренерів у світі. Він висловив сподівання, що з приходом тренерської команди румунського фахівця відродяться переможні традиції київського "Динамо".

Своєю чергою Луческу заявив, що скучив за Україною.

"Я вдячний долі за те, що я прийшов до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вдячний президенту клубу за надану мені довіру, а також уболівальникам, які довіряють мені команду з такими великими традиціями", - сказав теперішній наставник "біло-блакитних".

Раніше з’явилася інформація, що "Динамо" веде переговори відразу з двома тренерами, які працювали з донецькими клубами. Йшлося про румуна Мірчу Луческу та колишнього тренера донецького "Металурга" серба Славолюба Мусліна.