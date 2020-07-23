Стала відома зарплата Луческу в разі призначення його головним тренером "Динамо"

Міжсезоння в київському "Динамо" буде коротким. Уже наступного тижня команда збирається після відпустки готуватися до нового сезону.

Керівництво "біло-синіх" намагається в цейтноті заповнити вакансію головного тренера. Серед найбільш імовірних кандидатів на цю посаду розглядають 74-річного румунського фахівця Мірчу Луческу, який, за даними sportarena.com, прибув до Києва і вже побував на спортивній базі команди в Кончі-Заспі.

Президент київського клубу Ігор Суркіс особисто дзвонив Мірчі. У разі згоди Луческу заробить в Україні майже 3 млн євро, повідомляє Ziare.com.

Однак незважаючи на наполегливе бажання Суркіса повернути Луческу в Україну, досвідчений фахівець на перше місце ставить свої відносини з власником "Шахтаря" Рінатом Ахметовим. Очікується, що перед прийняттям остаточного рішення про співпрацю з "Динамо" Луческу поговорить з президентом "гірників", щоб отримати схвалення.