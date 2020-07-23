У підсумковому матчі передостаннього туру Англійської прем'єр-ліги "Ліверпуль" на "Енфілді" приймав "Челсі".
Для підопічних Юргена Клоппа цей поєдинок не мав турнірного значення, хіба що після матчу в піднесеному настрої підняти над головою перший у клубній історії кубок АПЛ.
Навпаки, для "Челсі" матч мав величезне значення, адже нічия виводила підопічних Френка Лемпарда в Лігу чемпіонів.
І спочатку краще виглядали гості. Але багато перевернув красень-гол Набі Кейта на 23-й хвилині - 1:0.
Через чверть години не менш красивий гол зі штрафного поклав Трент Александер-Арнольд - 2:0.
Коли на 55-й хвилині Роберто Фірміно забив четвертий гол у ворота Кепи Аррісабалаги, здалося, що це справжнє "побиття немовлят".
Але Клопп зробив свій крок, випустивши на поле Алекса Окслейда-Чемберлена - і англієць на 85-й хвилині встановив остаточний результат цього фантастичного танцю - 5:3.