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"Ліверпуль" і "Челсі" забили в одному матчі на двох 8 голів

У "червоних" був стимул у доброму гуморі прийняти кубок Прем'єр-ліги.

&quot;Ліверпуль&quot; - чемпіон
Фото: EPA/UPG
"Ліверпуль" - чемпіон

У підсумковому матчі передостаннього туру Англійської прем'єр-ліги "Ліверпуль" на "Енфілді" приймав "Челсі".

Для підопічних Юргена Клоппа цей поєдинок не мав турнірного значення, хіба що після матчу в піднесеному настрої підняти над головою перший у клубній історії кубок АПЛ.

Навпаки, для "Челсі" матч мав величезне значення, адже нічия виводила підопічних Френка Лемпарда в Лігу чемпіонів.

І спочатку краще виглядали гості. Але багато перевернув красень-гол Набі Кейта на 23-й хвилині - 1:0.

Набі Кейта
Фото: EPA/UPG
Набі Кейта

Через чверть години не менш красивий гол зі штрафного поклав Трент Александер-Арнольд - 2:0.

Трент Александер-Арнольд
Фото: EPA/UPG
Трент Александер-Арнольд
А закріпив успіх мерсисайдців під завісу першого тайму Джорджін'о Вейналдум - 3:0.
Фото: EPA/UPG
Джорджін'о Вейналдум
Фото: EPA/UPG
Джорджін'о Вейналдум
До честі "пенсів", вони не вийшли з боротьби і на останній хвилині компенсованого часу один м'яч зусиллями Олів'є Жиру відіграли - 3:1.
Фото: EPA/UPG

Коли на 55-й хвилині Роберто Фірміно забив четвертий гол у ворота Кепи Аррісабалаги, здалося, що це справжнє "побиття немовлят".

Роберто Фірміно
Фото: EPA/UPG
Роберто Фірміно
 Але Лемпард зробив потрійну заміну, випустивши на поле Теммі Абрахама, Каллума Гадсона-Одої і Крістіана Пулішича. А ця трійця за неповні 20 хвилин організувала два голи у ворота Аліссона, подарувавши гостям надію на рятівне очко - 4:3.

І один у полі воїн - Крістіан Пулішич у щільному колі гравців &quot;Ліверпуля&quot; забиває гол
Фото: EPA/UPG
І один у полі воїн - Крістіан Пулішич у щільному колі гравців "Ліверпуля" забиває гол

Але Клопп зробив свій крок, випустивши на поле Алекса Окслейда-Чемберлена - і англієць на 85-й хвилині встановив остаточний результат цього фантастичного танцю - 5:3.

Алекс Окслейд-Чемберлен
Фото: EPA/UPG
Алекс Окслейд-Чемберлен
І святкування почалося.
&quot;Енфілд&quot;
Фото: EPA/UPG
"Енфілд"

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