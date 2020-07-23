У "червоних" був стимул у доброму гуморі прийняти кубок Прем'єр-ліги.

Фото: EPA/UPG "Ліверпуль" - чемпіон

У підсумковому матчі передостаннього туру Англійської прем'єр-ліги "Ліверпуль" на "Енфілді" приймав "Челсі".

Для підопічних Юргена Клоппа цей поєдинок не мав турнірного значення, хіба що після матчу в піднесеному настрої підняти над головою перший у клубній історії кубок АПЛ.

Навпаки, для "Челсі" матч мав величезне значення, адже нічия виводила підопічних Френка Лемпарда в Лігу чемпіонів.

І спочатку краще виглядали гості. Але багато перевернув красень-гол Набі Кейта на 23-й хвилині - 1:0.

Фото: EPA/UPG Набі Кейта

Через чверть години не менш красивий гол зі штрафного поклав Трент Александер-Арнольд - 2:0.

Фото: EPA/UPG Трент Александер-Арнольд

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Джорджін'о Вейналдум

Фото: EPA/UPG

А закріпив успіх мерсисайдців під завісу першого тайму Джорджін'о Вейналдум - 3:0.До честі "пенсів", вони не вийшли з боротьби і на останній хвилині компенсованого часу один м'яч зусиллями Олів'є Жиру відіграли - 3:1.

Коли на 55-й хвилині Роберто Фірміно забив четвертий гол у ворота Кепи Аррісабалаги, здалося, що це справжнє "побиття немовлят".

Фото: EPA/UPG Роберто Фірміно

Але Лемпард зробив потрійну заміну, випустивши на поле Теммі Абрахама, Каллума Гадсона-Одої і Крістіана Пулішича. А ця трійця за неповні 20 хвилин організувала два голи у ворота Аліссона, подарувавши гостям надію на рятівне очко - 4:3.

Фото: EPA/UPG І один у полі воїн - Крістіан Пулішич у щільному колі гравців "Ліверпуля" забиває гол

Але Клопп зробив свій крок, випустивши на поле Алекса Окслейда-Чемберлена - і англієць на 85-й хвилині встановив остаточний результат цього фантастичного танцю - 5:3.

Фото: EPA/UPG Алекс Окслейд-Чемберлен

Фото: EPA/UPG "Енфілд"

І святкування почалося.