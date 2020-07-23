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"Динамо" веде переговори відразу з двома тренерами, які працювали з донецькими клубами, - ЗМІ

Один із них - Мірча Луческу.

"Динамо" веде переговори відразу з двома фахівцями, які свого часу тренували донецькі клуби.

Одним із кандидатів на заміну Олексія Михайличенка на посаді головного тренера "Динамо" є екснаставник "Шахтаря" Мірча Луческу, повідомляє FootballHub.

Мірча Луческу
Фото: footballhub.com.ua
Мірча Луческу

За інсайдерською інформацією, ймовірність такого співробітництва дуже висока.

Іншим кандидатом на посаду головного тренера "Динамо" є колишній тренер донецького "Металурга" Славолюб Муслін, інформує сербський ресурс Direktno.

Славолюб Муслін
Фото: isport.ua
Славолюб Муслін

67-річний сербський фахівець тренував "Металург" у 2004-2005 роках, також працював зі збірною Сербії і низкою російських клубів.

Останнім місцем роботи Мусліна був клуб "Аль-Фейхо" із Саудівської Аравії, який він покинув 2019 року.

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