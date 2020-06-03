Михайличенко в "Динамо" может заменить турецкий специалист, - СМИ

Перспективный 45-летний турецкий тренер Эрол Булут может в следующем сезоне возглавить киевское "Динамо", пишет турецкое издание Fotospor.

Отмечается, что в кандидатуре Эрола заинтересованы в "Фенербахче". Однако, если в Стамбуле не поторопятся, то наставника перехватит "один из почитаемых клубов Европы", коим называется "Динамо".

Располагая инсайдерской информацией издание сообщает, что кандидатуру Булута президенту "Динамо" Игорю Суркису предложил спортивный директор клуба Владимир Бессонов.

Преимуществом Булута является знание языка, ведь Эрол с 2007 по 2009 годы играл за донецкий "Металлург".

Сам Эрол, чей контракт "Аланьяспором" истекает в конце нынешнего сезона, подтвердил, что у него есть предложения как дома, так и за границей, и он будет серьезно обдумывать будущие предложения.

Самостоятельную тренерскую карьеру Булут начал в 2017 году, возглавив "Йени Малатьаспор" и за два года вывел скромный клуб в еврокубки.

В нынешнем сезоне стал работать с "Аланьяспором", с которым вышел в полуфинал Кубка Турции (выиграл первый полуфинал у Антальяспора), а в чемпионате команда не потеряла шансов зацепиться за еврокубковую зону, удерживая 6-е место.

Напомним, в чемпионате Украины "Динамо" опустилось на 4-е место, уступая лидеру - "Шахтеру" неприлично много - 16 очков.