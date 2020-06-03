Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня
Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
В аппарате Минздрава обнаружили первый случай заболевания COVID-19
В аппарате Минздрава обнаружили первый случай заболевания COVID-19
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
ГлавнаяСпорт

Михайличенко в "Динамо" может заменить турецкий специалист, - СМИ

У Эрола Булута заканчивается контракт с "Аланьяспором".

Михайличенко в "Динамо" может заменить турецкий специалист, - СМИ
Эрол Булут
Фото: obozrevatel.com

Перспективный 45-летний турецкий тренер Эрол Булут может в следующем сезоне возглавить киевское "Динамо", пишет турецкое издание Fotospor.

Отмечается, что в кандидатуре Эрола заинтересованы в "Фенербахче". Однако, если в Стамбуле не поторопятся, то наставника перехватит "один из почитаемых клубов Европы", коим называется "Динамо".

Располагая инсайдерской информацией издание сообщает, что кандидатуру Булута президенту "Динамо" Игорю Суркису предложил спортивный директор клуба Владимир Бессонов.

Преимуществом Булута является знание языка, ведь Эрол с 2007 по 2009 годы играл за донецкий "Металлург".

Сам Эрол, чей контракт "Аланьяспором" истекает в конце нынешнего сезона, подтвердил, что у него есть предложения как дома, так и за границей, и он будет серьезно обдумывать будущие предложения.

Самостоятельную тренерскую карьеру Булут начал в 2017 году, возглавив "Йени Малатьаспор" и за два года вывел скромный клуб в еврокубки. 

В нынешнем сезоне стал работать с "Аланьяспором", с которым вышел в полуфинал Кубка Турции (выиграл первый полуфинал у Антальяспора), а в чемпионате команда не потеряла шансов зацепиться за еврокубковую зону, удерживая 6-е место.

Напомним, в чемпионате Украины "Динамо" опустилось на 4-е место, уступая лидеру - "Шахтеру" неприлично много - 16 очков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также