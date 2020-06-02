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Голкипер выдал шикарный голевой пас в матче Бундеслиги

Петер Гулачи мастак в подыгрыше.

Голкипер выдал шикарный голевой пас в матче Бундеслиги
Питер Гулачи
Фото: EPA/UPG

В заключительном поединке 29-го тура Бундеслиги РБ "Лейпциг" на выезде нанес поражение "Кельну" 4:2.

К волевой победе "быков" приложил руку и голкипер гостей Петер Гулачи.

На 50-й минуте Гулачи шикарным пасом от линии штрафной площади вывел лидера атак "Лейпцига" Тимо Вернера на рандеву с коллегой Петера по амплуа и тезкой Вернера – Тимо Хорном. Так счет стал 3:1.

Отметим, что в нынешнем сезоне Бундеслиги это уже вторая результативная передача для 30-летнего голкипера "Лейпцига".

Добавим, что благодаря победе в Кельне подопечные Юлиана Нагельсманна вернули себе третье место в турнирной таблице, оттеснив менхенгладбахскую "Боруссию" и "Байер" на 4-е и 5-е место соответственно.

Обзор поединка "Кельн" - РБ "Лейпциг" - на сайте официального вещателя Бундеслиги (голевой пас Гулачи - на 2:35 трансляции).

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