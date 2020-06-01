Англичанин установил рекорд Бундеслиги

В матче 29-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" устроила на "Бентелер-Арена" в Падерборне настоящий трэш местной одноименной команде, забив в ворота Леопольда Зингерле 6 голов, пропустив лишь один. Примечательно, что все голы были забиты во втором тайме.

Атакующий хавбек "шмелей" Джейдон Санчо оформил в этом матче хет-трик.

Благодаря этим голам англичанин довел общее количество своих мячей в Бундеслиге до 30, став самым молодым игроком в Лиге, достигавшим такого показателя.

Санчо добился такого результата в возрасте 20 лет и 67 дней, побив рекорд Кая Хаверца из "Байера", который забил 30-й гол в возрасте 20 лет и 270 дней, сообщает Gracenote.

🍼 - Youngest players to reach 30 Bundesliga goals (years - days)



20-067 - @Sanchooo10

20-270 - Kai Havertz

20-284 - Klaus Fischer

20-334 - Dieter Müller

21-021 - Horst Köppel

21-029 - Uli Hoeness

21-030 - Gerd Müller#SCPBVB — Gracenote Live (@GracenoteLive) May 31, 2020

В текущем сезоне Джейдон провел 35 матчей, в которых забил 17 голов и выполнил 19 результативных передач. В рамках Бундеслиги игрок сборной Англии провел 27 поединков, в которых забил 17 голов и сделал 16 ассистов.

Его контракт с немецкой командой рассчитан до 2022 года.