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Англичанин установил рекорд Бундеслиги

Джейдон Санчо в огне.

Англичанин установил рекорд Бундеслиги
Джейдон Санчо
Фото: EPA/UPG

В матче 29-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" устроила на "Бентелер-Арена" в Падерборне настоящий трэш местной одноименной команде, забив в ворота Леопольда Зингерле 6 голов, пропустив лишь один. Примечательно, что все голы были забиты во втором тайме.

Атакующий хавбек "шмелей" Джейдон Санчо оформил в этом матче хет-трик.

Благодаря этим голам англичанин довел общее количество своих мячей в Бундеслиге до 30, став самым молодым игроком в Лиге, достигавшим такого показателя.

Санчо добился такого результата в возрасте 20 лет и 67 дней, побив рекорд Кая Хаверца из "Байера", который забил 30-й гол в возрасте 20 лет и 270 дней, сообщает Gracenote.

В текущем сезоне Джейдон провел 35 матчей, в которых забил 17 голов и выполнил 19 результативных передач. В рамках Бундеслиги игрок сборной Англии провел 27 поединков, в которых забил 17 голов и сделал 16 ассистов.

Его контракт с немецкой командой рассчитан до 2022 года.

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