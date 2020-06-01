Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
SpaceX со второй попытки отправила астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)
SpaceX со второй попытки отправила астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался при испытаниях двигателя
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался при испытаниях двигателя
В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Из-за беспорядков в США погибли трое человек, в 25 городах ввели комендантский час
Из-за беспорядков в США погибли трое человек, в 25 городах ввели комендантский час
ГлавнаяСпорт

Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена года

Роджер Федерер впервые возглавил этот своеобразный пелотон.

Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена года
Номер один рейтинга
Фото: EPA/UPG

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии издания Forbes.

Доход швейцарца составил 106,3 млн долларов - на миллион больше, чем у форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что за 30-летнюю историю ведения этого рейтинга Роджер стал первым теннисистом, который его возглавил. Большую часть денег - 100 млн долл. - он получил от спонсорских контрактов с Uniqlo, Credit Suisse и Mercedes-Benz, а также сотрудничая еще с десятью другими партнерами.

Спонсорство Роналду было куда скромнее – "всего" 45 млн долл. Криштиану заработал, сотрудничая с Nike, Altice, Herbalife и своим собственным брендом CR7.

Третье и четвертое места - за нынешним и бывшим форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Неймаром соответственно. Причем главные спонсоры Лео Adidas, MasterCard и PepsiCo перечислили аргентинцу 32 млн долл.

Звезды НБА ЛеБрон Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрант расположились следом на пятой, шестой и седьмой позициях соответственно.

Топ-20 рейтинга Forbes.

  1. Роджер Федерер (106,3 млн долл.)
  2. Криштиану Роналду (105)
  3. Лионель Месси (104)
  4. Неймар (95,5)
  5. ЛеБрон Джеймс (88,2)
  6. Стефен Карри (74,4)
  7. Кевин Дюрант (63,9)
  8. Тайгер Вудс (62,3)
  9. Кирк Казинс (60,5)
  10. Карсон Вентц (59,1)
  11. Тайсон Фьюри (57)
  12. Расселл Уэстбрук (56)
  13. Льюис Хэмилтон (54)
  14. Рори Макилрой (52)
  15. Джаред Гофф (49)
  16. Конор Макгрегор (48)
  17. Джеймс Харден (47,8)
  18. Яннис Адетокумбо (47,6)
  19. Энтони Джошуа (47)
  20. Деонтей Уайлдер (46,5)
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также