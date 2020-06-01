Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена года

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии издания Forbes.

Доход швейцарца составил 106,3 млн долларов - на миллион больше, чем у форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что за 30-летнюю историю ведения этого рейтинга Роджер стал первым теннисистом, который его возглавил. Большую часть денег - 100 млн долл. - он получил от спонсорских контрактов с Uniqlo, Credit Suisse и Mercedes-Benz, а также сотрудничая еще с десятью другими партнерами.

Спонсорство Роналду было куда скромнее – "всего" 45 млн долл. Криштиану заработал, сотрудничая с Nike, Altice, Herbalife и своим собственным брендом CR7.

Третье и четвертое места - за нынешним и бывшим форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Неймаром соответственно. Причем главные спонсоры Лео Adidas, MasterCard и PepsiCo перечислили аргентинцу 32 млн долл.

Звезды НБА ЛеБрон Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрант расположились следом на пятой, шестой и седьмой позициях соответственно.

Топ-20 рейтинга Forbes.