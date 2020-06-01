Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена года

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии издания Forbes.
Доход швейцарца составил 106,3 млн долларов - на миллион больше, чем у форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Стоит отметить, что за 30-летнюю историю ведения этого рейтинга Роджер стал первым теннисистом, который его возглавил. Большую часть денег - 100 млн долл. - он получил от спонсорских контрактов с Uniqlo, Credit Suisse и Mercedes-Benz, а также сотрудничая еще с десятью другими партнерами.
Спонсорство Роналду было куда скромнее – "всего" 45 млн долл. Криштиану заработал, сотрудничая с Nike, Altice, Herbalife и своим собственным брендом CR7.
Третье и четвертое места - за нынешним и бывшим форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Неймаром соответственно. Причем главные спонсоры Лео Adidas, MasterCard и PepsiCo перечислили аргентинцу 32 млн долл.
Звезды НБА ЛеБрон Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрант расположились следом на пятой, шестой и седьмой позициях соответственно.
Топ-20 рейтинга Forbes.
- Роджер Федерер (106,3 млн долл.)
- Криштиану Роналду (105)
- Лионель Месси (104)
- Неймар (95,5)
- ЛеБрон Джеймс (88,2)
- Стефен Карри (74,4)
- Кевин Дюрант (63,9)
- Тайгер Вудс (62,3)
- Кирк Казинс (60,5)
- Карсон Вентц (59,1)
- Тайсон Фьюри (57)
- Расселл Уэстбрук (56)
- Льюис Хэмилтон (54)
- Рори Макилрой (52)
- Джаред Гофф (49)
- Конор Макгрегор (48)
- Джеймс Харден (47,8)
- Яннис Адетокумбо (47,6)
- Энтони Джошуа (47)
- Деонтей Уайлдер (46,5)