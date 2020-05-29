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"Феррари" сделала своему экс-чемпиону мира необычный подарок

У Кими Райкконена в коллекции на один болид стало больше.

"Феррари" сделала своему экс-чемпиону мира необычный подарок
Кими Райкконен
Фото: twitter.com/FiftyBucks

Финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен поделился фото необычного подарка, полученного от своего бывшего работодателя – "Феррари".

Это болид "Скудерии", на котором гонщик выиграл Гран-При США в 2018 году.

"Спасибо, "Феррари", - подписал снимок Кими.

При этом добавим, по какому случаю команда из Маранелло оказала такой щедрый подарок 40-летнему финну, неясно, ведь его День рождения приходится на 17 октября.

Напомним, Райкконен первый раз заключил контракт с "Феррари" в 2006 году. А через сезон выиграл титул чемпиона мира. Кстати, этот титул остается последним для "Скудерии" в ее истории в Формуле-1. Еще через 2 года Кими покинул стан "Феррари".

В сезоне-2014 Райкконен вернулся в "Феррари", где выступал до конца прошлого сезона, пока итальянская "конюшня" не приняла решения заменить его на Шарля Леклера.

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